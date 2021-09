ModaLisboa em outubro volta a ter público nos desfiles

A semana da moda de Lisboa volta a ter público, depois de ter ocorrido num formato digital, por causa da pandemia. A próxima edição acontece, em outubro, na Estufa Fria e no Teatro Capitólio.

A organização anunciou que a 57.ª edição da ModaLisboa decorre de 7 a 10 de outubro naqueles dois espaços da capital, com os designers de moda a não terem imposição de estação, embora o programa tenha uma interrogação subjacente: "E agora?".

"Nestas alturas de aniversário, são normais as retrospetivas, os pontos de situação, as promessas de projetos futuros. Mas isso não nos chega. Nunca fomos de saudosismos", sustenta a organização.

Entre os designers convocados para esta edição estão, entre outros, Ricardo Preto, Nuno Baltazar, Kolovrat, Luís Buchinho e Gonçalo Peixoto.

Em modalisboa.pt, o público terá acesso ilimitado a todos os conteúdos da semana da moda de Lisboa, refere a organização.

A primeira edição, em março de 1991, decorreu no Teatro São Luiz, embora haja registo de uma edição zero, em 1990, integrada nas Festas da Cidade.

Ao longo destes 30 anos, o evento realizou-se nos mais variados espaços da capital, do Mercado da Ribeira ao Pátio da Galé, passando por locais como o Pavilhão Carlos Lopes, a Estufa Fria e o Museu da Cidade, e chegou a realizar-se em Cascais e, no mesmo concelho, no Estoril.