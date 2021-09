Henrique Sá Pessoa. O melhor 38.º chef do mundo

O português Henrique Sá Pessoa (do restaurante "Alma", em Lisboa) ficou em 38.º lugar na tabela dos 100 distinguidos na lista dos "The Best Chef Awards". O primeiro lugar foi atribuído ao espanhol Dabiz Muñoz ("DiverXo", emMadrid).

Além de Sá Pessoa, que entra pela primeira vez neste ranking e arrecada simultaneamente o prémio de "melhor entrada", José Avillez ("Belcanto", duas estrelas Michelin, Lisboa, e cerca de uma dezena de outros restaurantes em Portugal e no Dubai) é o outro português na lista, desta vez em 44.º lugar, uma subida face à 70.ª posição da edição de 2020.

Os prémios foram anunciados numa cerimónia em Amesterdão, em que participou presencialmente Sá Pessoa, chef do "Alma" (duas estrelas Michelin) e de outros restaurantes em Portugal e também um em Macau.

O português destacou o significado de receber este prémio em Amesterdão, revelando que se prepara para abrir, em novembro, um novo restaurante ("ARCA") na capital dos Países Baixos. Sá Pessoa deixou ainda um agradecimento à sua equipa, destacando que estes foram "momentos difíceis para todos e em particular para os restaurantes".

Em declarações à Lusa, o cozinheiro resumiu o sentimento: "Estou feliz". "É sem dúvida um prémio muito especial", disse, assinalando este como "um dos momentos mais altos" da sua carreira. Sá Pessoa assinalou ainda que estes prémios são também positivos para Portugal, com vários chefs com restaurantes no país entre os 50 melhores.

O austríaco Hans Neuner ("Ocean", duas estrelas Michelin, Porches, Algarve) subiu na tabela, este ano, da 69.ª posição para a 50.ª.