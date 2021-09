Doze projetos portugueses finalistas do prémio de arquitetura Golden Trezzini

São doze os projetos implantados em Portugal que constam da vasta lista de finalistas ao prémio de arquitetura Golden Trezzini. Em diversas categorias a arquitetura portuguesa faz-se representar num prémio que tem um júri constituído por duzentas personalidades da arquitetura mundial, entre eles está o português Eduardo Souto Moura, ou arquitetos como Daniel Libeskind, Mario Botta ou Toyo Ito.



De acordo com a informação divulgada no site deste prémio que leva o nome do arquiteto russo-suiço Domenico Trezzini e que tem como divisa “Arquitetura é Arte”, há entre as vinte categorias diversos projetos portugueses. Desde logo, na categoria de Melhor Design de Museu, está o projeto do Atelier Subvert do novo edifício de receção do Portugal dos Pequenitos, em Coimbra.

O mesmo atelier do arquiteto Tiago Rebelo de Andrade tem também outros projetos finalistas, nomeadamente o Edifício Náutico, em Cascais, na categoria de Melhor Fachada ou Projeto de Interior em Cerâmica e a Casa na Areia no Guincho, também em Cascais, nomeado para Melhor Projeto de Residência Privada. Nesta mesma categoria estão também nomeadas a Casa Solar, em Cascais da Galant I.D.lda e a Casa perto da Serra da Estrela, projetada para Belmonte, da autoria do arquiteto João Cepeda.

Instituído em 2018, este prémio que homenageia o primeiro arquiteto de São Petersburgo, tem outros projetos em Portugal na lista de nomeados. Entre eles estão na categoria de Reconstrução e Melhor Restauro os projetos da Casa Marques da Silva no Porto, da autoria do gabinete Franca Arquitetura e a Box House, em Paredes de Coura da autoria do arquiteto Tiago Sousa, que está duplamente nomeado também na categoria de Melhor Projeto de Casa Privada Implementado.

No que toca a projetos com intervenção em edifícios públicos surgem entre os finalistas o projeto para a Escola de Culinária em Sintra desenhado pelo arquiteto Miguel Marcelino e o “Future pRoof” projetado para a Amieira, pela arquiteta siciliana Giusy Mazzarella.

Um dos projetos nomeados na categoria de Melhor Projeto de Casa Privada Implementado é a Casa de Mafra, construída junto ao Palácio Nacional de Mafra, da autoria do arquiteto João Tiago Aguiar. Na categoria de Melhor Design de Interiores, o candidato é um apartamento em Alfornelos, na Amadora da autoria de Miguel Marcelino.

Na longa lista de nomeados está ainda um projeto desenhado por estudantes de uma Universidade da Coreia do Sul, o “Sleeping Pods” em Vale de Moses, na região de Castelo Branco.