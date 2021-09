​Alanis Morissette revela ter sido violada por vários homens aos 15 anos

A cantora e atriz canadiana Alanis Morissette revela ter sido violada por vários homens quando tinha 15 anos.



O testemunho de Alanis Morissette é relatado na primeira pessoa no documentário “Jagged”, produzido pela HBO.

A cantora de êxitos como “Hand In My Pocket” ou “Head Over Feet” conta no documentário que levou anos em “terapia para admitir que houve qualquer tipo de vitimização” da sua parte.



“Eu sempre dizia que estava a consentir e, então, lembrava-me que: ‘tinhas 15 anos, não estavas a consentir aos 15. Agora eu penso: ‘oh sim, eles são todos pedófilos. Foi violação”, diz Alanis Morissette.

A artista não revela a identidade dos homens.

A idade legal para consentimento sexual no Canadá é de 16 anos.