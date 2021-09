Audrey Diwan vence Leão de Ouro de Veneza com segunda longa-metragem

O filme "L"événement", da realizadora francesa Audrey Diwan, venceu o Leão de Ouro de melhor filme, o prémio máximo do Festival Internacional de Cinema de Veneza, este sábado.

Baseado no romance homónino da escritora francesa Annie Earnaux, autora de "Uma Paixão Simples" e "Os Anos", títulos já editados em Portugal, o filme narra a angústia de uma jovem estudante que faz um aborto clandestino, em França, em 1964, 11 anos antes da despenalização.

"L"événement" é a segunda longa-metragem de Audrey Diwan, sucedendo a "Mais vous-êtes fous", de 2019, e a argumentos como os de "O Homem do Coração de Ferro" e "A Rede do Crime", que escreveu a Cédric Jimenez.

O filme de Diwan mobilizou as preferências do júri presidido pelo sul-coreano Bong Joon Ho, o realizador de "Parasitas", e superou o favoritismo dos novos filmes de Pedro Almodóvar, Paolo Sorrentino e Jane Campion, que as crónicas do festival, iniciado no passado dia 01, confirmavam no dia-a-dia.

Paolo Sorrentino conseguiu, porém, o Leão de Prata do Grande Prémio do Júri, o segundo mais importante do certame, com "È stata la mano di dio" ("Foi a mão de Deus", em tradução livre), obra de caráter autobiográfico, sobre um miúdo a crescer em Nápoles, nos anos de 1980, quando o avançado Maradona jogava no principal clube da cidade. Sorrentino, já premiado nos festivais de Cannes e Veneza, é conhecido por filmes como "A Grande Beleza", "Juventude" e "Silvio e os Outros".

O Leão de Prata de Melhor Realização foi este ano para a neozelandesa Jane Campion, pelo filme "The power of the dog" ("O poder do cão", em tradução livre). Vencedora de um Óscar por "O Piano", Campion é igualmente conhecida por obras como "Um Anjo à Minha Mesa" e "Retrato de Uma Senhora".

"Il Bucco", de Michelangelo Frammartino, inspirado na exploração das mais profundas grutas italianas, conquistou o Prémio Especial do Júri.

O prémio de Melhor Argumento foi para a atriz norte-americana Maggie Gyllenhaal, que se estreou na realização com "The Lost Daughter", filme baseado num dos livros da tetralogia da escritora italiana Elena Ferrante.

O prémio de Melhor Atriz, para a espanhola Penélope Cruz, garantiu o único grande prémio de Veneza para a mais recente longa-metragem de Almodóvar, "Madres Paralelas" ("Mães Paralelas"), a história de duas mulheres grávidas que são mãe no mesmo dia. O filme tem estreia prevista, em Portugal, em 02 de dezembro.

Como Melhor Ator foi distinguido John Arcilla, pelo desempenho em "On the Job: The Missing 8", de Erik Matti, uma história sobre o abuso do poder e a corrupção da classe dirigente, nas Filipinas.