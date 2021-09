Pianista Maria João Pires chega hoje a Portugal

Maria João Pires, de 77 anos, foi hospitalizada no domingo , na sequência de uma queda, em Riga, na Letónia, onde ia fazer o encerramento do Festival de Música Jurmala, noticiou o "site" Slippedisc, do histórico crítico britânico Norman Lebrecht.

Maria João Pires é um dos principais nomes da Temporada Gulbenkian de Música 2021-2022, anunciada na semana passada.

A pianista dirige o seu Centro de Estudos Musicais, em Belgais, no distrito de Castelo Branco, e é uma das mais aclamadas intérpretes a nível mundial, sobretudo em compositores como Beethoven, Schubert, Schumann e Mozart, de quem gravou, logo no início do percurso internacional, na década de 1970, a integral das Sonatas, que se mantém como uma das interpretações de referência, no mercado discográfico.