Venda de livros em Portugal recupera e sobe 14,1%

A venda de livros em Portugal cresceu 14,1% no primeiro semestre deste ano, em número de unidades vendidas, o que corresponde a um aumento de 18,9% em valor, de acordo com dados da consultora Gfk hoje divulgados.

De acordo com um estudo sobre o comportamento do setor da leitura, que abrangeu nove países, a Gfk - entidade independente que em Portugal faz auditoria e contagem das vendas de livros ao longo do ano - concluiu também que, nestes primeiros seis meses do ano, o preço médio dos livros sofreu um ligeiro aumento, de 4,2%, para o equivalente a 12,98 euros, em média.

As categorias de livros mais vendidos foram os "Técnicos/Científicos" e "Vida prática/Lazer/Atualidades", registando uma evolução de 22,9% e 23,2%, respetivamente.

Em termos de canais de venda, as livrarias foram os espaços mais escolhidos pelos consumidores para a compra de livros, correspondendo a 61,6% do total, o que se traduziu num aumento de 16,9%, face ao mesmo período do ano passado.