Pianista Maria João Pires já deixou o hospital após queda na Letónia

A pianista Maria João Pires, que já teve alta hospitalar, retomará as atuações dentro de "algumas semanas", assim que recuperar de uma lesão no ombro, provocada por uma queda ocorrida no domingo, em Riga, anunciou esta segunda-feira a sua equipa.

"Temos o prazer de informar que a pianista Maria João Pires está a sair-se bem. Após um período de algumas semanas, será capaz de retomar as suas atuações", escreve a sua equipa, na página oficial na rede Instagram.

Maria João Pires "caiu acidentalmente e, como medida de precaução, foi levada às urgências hospitalares", tendo os exames, já feitos em ambulatório, como paciente externa, revelado "que um dos seus ombros sofreu alguns danos", superáveis "com o tratamento prescrito e repouso", adianta a equipa, que agradece as mensagens de apoio entretanto enviadas à pianista.

Maria João Pires, de 77 anos, foi hospitalizada no domingo, na sequência de uma queda, em Riga, na Letónia, onde ia fazer o encerramento do Festival de Música Jurmala, noticiou hoje o "site" Slippedisc, do histórico crítico britânico Norman Lebrecht, para o qual remete igualmente a própria página da pianista.