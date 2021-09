Maria João Pires internada após queda na Letónia

Maria João Pires está internada após uma queda grave na Letónia. A artista, de 77 anos, deveria encerrar esta noite um Festival em Riga na ópera nacional. A notícia está a ser avançada pela RTP e pela SIC, segundo a qual já foi anunciado um substituto para o programa desta segunda-feira.

O japonês Mao Fujita, que tinha atuado no dia anterior, volta a subir ao palco em vez da pianista portuguesa.



Segundo o diretor executivo do evento, Zane Čulkstena, a pianista terá caído numa rua da capital da Letónia. O acidente – considerado "muito grave", segundo fonte familiar ao "Expresso" – já foi comunicado ao público do festival por Čulkstena e o músico Martin Engstroem.

No ano passado, o Presidente da República agraciou Maria João Pires com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique. "É um exemplo de excelência de Portugal", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

Maria João Pires nasceu em Lisboa, em 23 de julho de 1944. É a mais internacional e reputada das pianistas portuguesas, com um percurso artístico que remonta a finais dos anos 1940, quando se apresentou pela primeira vez em público, aos quatro anos.

Entre os prémios conquistados pelo talento artístico contam-se o primeiro prémio do concurso internacional Beethoven (1970), o prémio do Conselho Internacional da Música, pertencente à UNESCO (1970), e o Prémio Pessoa (1989).

A pianista criou em 1999 o Centro Belgais para o Estudo das Artes, em Escalos de Baixo, Castelo Branco, um projeto educativo, pedagógico e cultural, com impacto na região, que chegou a ter o apoio do Ministério da Educação. Dez anos depois, em 2009, o centro encerrou alegando na altura uma "difícil situação económico-financeira".

Mais tarde, o projeto foi renovado e reativado como Centro de Artes de Belgais, disponibilizando retiros musicais, espaço para atuações e oficinas de música. Há ainda uma valência de alojamento e de produção de azeite, como se lê na página oficial.