Funeral da escritora Isabel da Nóbrega realiza-se sábado

Em 1965, foi distinguida com o Prémio Camilo Castelo Branco pelo livro "Viver com os Outros", romance que a consagrou.

Isabel da Nóbrega foi, durante décadas, "uma figura de referência e prestígio no quadro da vida literária e jornalística portuguesa, também devido à sua ligação sentimental com figuras marcantes da nossa vida literária, caso de João Gaspar Simões e depois de José Saramago, que lhe dedicou o romance "Memorial do Convento"", destacou a SPA, em comunicado.

A escritora, jornalista e tradutora Isabel da Nóbrega, autora de "Viver com os outros", morreu na quinta-feira, no Estoril, aos 96 anos .

O velório da escritora Isabel da Nóbrega realiza-se esta sexta-feira na Basílica da Estrela, em Lisboa, a partir das 17h30, e o funeral terá lugar no sábado, no Cemitério dos Prazeres, disse fonte familiar.

Entre as peças que escreveu para teatro, conta-se "O filho pródigo", representado no Teatro Nacional D. Maria II, em 1954, pela então residente companhia Rey Colaço-Robles Monteiro.

De acordo com o Centro de Estudos de Teatro da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Isabel da Nóbrega escreveu ainda as peças "A Cigarra e as Formigas" (1971), encenada na Casa da Comédia, e "O Filho de Rama" (1998), levada ao palco de A Barraca e da Sociedade de Instrução Guilherme Cossoul.

Influenciada pelo "nouveau roman" e pela obra de Virgina Woolf, bateu-se sempre pelos direitos das mulheres e pela sua autonomia na vida cultural e social.

Foi uma das fundadoras do vespertino A Capital, colaborando depois no Diário de Lisboa, no Diário de Notícias e no Primeiro de Janeiro.

Isabel da Nóbrega colaborou ainda com várias editoras como tradutora, tendo traduzido livros como "Guerra e Paz", de Tolstoi, "Tempo para amar tempo para morrer", de Erich Maria Remarque, ou "Pago para matar", de Graham Greene.

Nos anos 1950 separou-se do cardiologista Abreu Loureiro com quem vivia no Estoril, iniciando uma relação longa com o crítico, ficcionista e ensaísta João Gaspar Simões, recorda a SPA.

Manteve longas relações de amizade com Natália Correia e com Sophia de Melo Breyner e conheceu escritores com grande reconhecimento internacional como Henry Miller.

Isabel da Nóbrega manteve também "uma forte relação sentimental com José Saramago cujos contactos no meio literário ajudou a aprofundar e a consolidar". "Saramago era editor nos Estúdios Cor e era ainda pouco conhecido fora do meio literário", assinala a SPA, destacando que a escritora "sempre acreditou na consagração da obra de Saramago, deixando progressivamente de publicar novos livros".

"Sabe-se que guardou o fraque do pai porque acreditava que José Saramago o poderia usar na cerimónia de entrega do Nobel da Literatura", acrescenta. .

"Mulher elegante, determinada e muito culta, nunca aceitou comentar o facto de Saramago ter decidido apagar as dedicatórias que lhe foram destinadas em obras essenciais do seu percurso literário", sublinha a SPA, referindo que a separação de José Saramago "foi um acontecimento que muito a marcou e em larga medida isolou".

Foi uma das organizadoras do 1.º Congresso dos Escritores Portugueses, logo após o 25 de Abril de 1974.

O livro "Quadratim", de 1976, reuniu as suas crónicas mais importantes, vindas a lume em vários jornais.

Ajudou a divulgar, em sessões com escassa promoção, a obra de poetas que muito admirava.

Em 2008, a SPA atribuiu-lhe o Prémio de Consagração de Carreira, que foi um dos últimos atos culturais em que participou.