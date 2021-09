Realizador russo autorizado a filmar primeiro filme no espaço

Uma comissão médica autorizou o realizador russo Klim Shipenko e a atriz Yulia Peresild a filmar o primeiro filme no espaço, depois de terem sido considerados “aptos para o voo espacial”, informou o Centro de Preparação de Cosmonautas.

Também recebeu luz verde para embarcar Anton Shkaplerov, o cosmonauta que acompanhará a atriz e o realizador até à Estação Especial Internacional (ISS, na sigla em inglês), onde o filme “O Desafio” será gravado, e que trabalhará como comandante e engenheiro de voo.

Os três elementos contam com substitutos, para o caso de surgir um imprevisto, segundo a agência de notícias Efe.

A viagem de Shipenko e Peresild, uma das atrizes mais reconhecidas da Rússia, acontecerá em outubro.

Kilm Shipenko, Yulia Peresild e Anton Shkaplerov começaram a preparar-se para a viagem espacial em maio, tendo tido uma formação mais curta do que o habitual.

A preparação consistiu na aprendizagem dos sistemas de bordo do foguetão Soyuz MS-19 em que voarão e do segmento orbital russo da ISS.

Na formação de voo, o realizador, a atriz e o cosmonauta tiveram de se habituar também às condições de gravidade zero na ISS e aprender como reagir em caso de aterragem de emergência na água quando regressarem à Terra.

Os viajantes espaciais vão descolar no início de outubro do Cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, e permanecerão na Estação Especial Internacional cerca de 12 dias.