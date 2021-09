Estreias de novos filmes "Top Gun" e "Missão Impossível" adiadas de novo por causa da pandemia

As estreias nos cinemas do novo capítulo de "Missão Impossível" e da sequela de "Top Gun - Ases Indomáveis", ambos com Tom Cruise, foram adiadas de novo devido à evolução da pandemia da Covid-19, anunciou a Paramount, na quarta-feira.

No caso de "Top Gun", a estreia nos Estados Unidos estava marcada para 19 de novembro, sendo agora adiada para 27 de maio de 2022, enquanto o sétimo filme de "Missão Impossível", que se iria estrear precisamente a 27 de maio, passou para 30 de setembro do próximo ano.

A Paramount tinha já adiado "Jackass Forever", de 22 de outubro deste ano para 4 de fevereiro de 2022.

O anúncio desta semana é o mais recente de uma sequência de adiamentos de estreias cinematográficas.

Em meados de agosto, a Sony tinha anunciado que o segundo filme do universo cinematográfico Marvel centrado na personagem Venom, intitulado "Venom: Tempo de Carnificina", iria ter a sua estreia nos cinemas norte-americanos adiada, de setembro para outubro.

Segundo dados citados pela Variety e pelo Hollywood Reporter em agosto, o número de espectadores de cinema nos Estados Unidos que se diz "muito ou algo confortável" nas salas caiu em 14 pontos percentuais no espaço de um mês para 67%.

Em Portugal, os cinemas receberam, em julho, 588.492 espectadores, um aumento face ao período homólogo de 2020, mas também face a junho, tratando-se do melhor mês desde o começo da pandemia de covid-19, revelou o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA), na quarta-feira.

Segundo os dados divulgados pelo ICA, as salas de cinema portuguesas faturaram 3,3 milhões de euros em julho, face aos 398 mil euros registados no mesmo mês de 2020 e acima dos 2,7 milhões de euros que se verificaram em junho.

No acumulado deste ano, já foram ao cinema em Portugal 1.474.709 pessoas, numa faturação total de 8,2 milhões de euros.