​“Alegria e melancolia” na última temporada de Tiago Rodrigues no D. Maria II

A sexta e última temporada do Teatro Nacional D. Maria II (TNDM II), desenhada por Tiago Rodrigues, abre a 23 de setembro com a estreia do realizador norte-americano Gus Van Sant no teatro, com uma peça sobre Andy Warhol.

Mas as salas Estúdio e Garrett vão acolher nos próximos meses uma “temporada marcada, sobretudo, pela criação de artísticas portugueses”, diz em entrevista à Renascença o diretor artístico que está de saída para a direção do Festival de Teatro de Avignon. Na hora da despedida do Teatro Nacional D. Maria II, Tiago Rodrigues fala de um misto de “alegria e melancolia”. Sai com a certeza de que o teatro fica bem entregue a Pedro Penim, com quem está a trabalhar na transição. No cartaz que deixa preparado destacam-se clássicos como “O Pranto de Maria Parta” de Gil Vicente, que terá encenação de Miguel Fragata, ou “Lusíadas – Como nunca os ouviu” de António Fonseca, bem como novas criações como Juventude Inquieta” de Joana Craveiro. Sendo esta a última temporada programada por si, que destaques quer deixar para incentivar o público a ir ao Teatro Nacional D. Maria II? É a minha sexta e última temporada no TNDM II, como diretor artístico desta casa que tem sido a mais bela aventura artística da minha vida. Diz-me a experiência que é muito difícil resumir temporadas tão diversas, tão ricas e preenchidas como aquelas que temos desenvolvido nos últimos anos. O meu hábito é concentrar-me no início da temporada, esperando que quem se sinta seduzido para visitar o teatro no arranque da temporada depois se familiarize com os espetáculos que se seguem e siga os próximos episódios que são sempre as temporadas. Começam a 23 de setembro com a estreia de um espetáculo internacional com uma grande estrela do cinema? Arrancamos com dois espetáculos, um na sala Garrett e outro na sala Estúdio, muito emblemáticos do que tem sido o trabalho de cooperação internacional, de apoio à internacionalização de artistas portugueses, mas também de relação com muitos parceiros artísticos e internacionais que marcou estes últimos anos. Na sala Garrett estreamos com uma criação de Gus Van Sant, famosíssimo realizador norte-americano que se lança pela primeira vez na sua vida, no teatro. Vamos apresentar “Andy”, um espetáculo escrito, tanto o texto, como a música, por Gus Van Sant que encena o espetáculo, com uma equipa artística de intérpretes e colaboradores integralmente portuguesa. É muito interessante isso neste projeto, que depois vai percorrer a Europa e o mundo, depois da estreia mundial no D. Maria. Conta com uma série de jovens atores portugueses e também com a colaboração do Legendary Tigerman nas orquestrações e de José Capela na encenação.



É um espetáculo sobre Andy Warhol? Fala do início do percurso artístico de Andy Warhol. É um artista a falar de um artista. E parece-me muito promissor para todos os artistas portugueses que estão envolvidos no espetáculo. É um grande risco, claro, porque é um projeto muito ambicioso. Envolveu a equipa do TNDM II de uma forma muito profunda, mas que nos parece que completamente meritório para o TNDM II afirmar-se assim, como uma casa de criação e de apresentação, em estreia de grandes espetáculos de referência internacional. Mas esta temporada tem também uma grande aposta na criação portuguesa? A temporada é sobretudo marcada pela criação de artistas portugueses. Logo de seguida na sala Garrett temos Joana Craveiro, talvez uma das maiores artistas de teatro do nosso tempo que dirige a companhia Teatro do Vestido, a criar o espetáculo “Juventude Inquieta” a partir do romance “Cidade das Flores”, de Augusto Abelaira. É um projeto marcado, por um lado, por aquilo que é o olhar muito especial e inventivo para a história recente do nosso país, mas também pela novidade de ter um espetáculo de grande sala, pela primeira vez, de Joana Craveiro na sala Garrett. É um exemplo de nova escrita, ancorada naquilo que é o património literário português. Os grandes clássicos portugueses também estarão presentes? Falando em património, há dois projetos que nos são muito queridos. O “Pranto de Maria Parda”, com encenação de Miguel Fragata. É o texto seminal de Gil Vicente, que faz um retrato de um ano negro, de 1521, incorporado por essa personagem mítica que é Maria Parda, que será interpretada por Cirila Bossuet e que, de alguma forma, faz o paralelo com o ano negro de 2021, este ano difícil e maldito. Usa Gil Vicente para falar do nosso tempo. É um espetáculo que vai ser apresentado no TNDM II na sala Estúdio, mas que vai percorrer o país e vai ser apresentado em várias localidades. Também vai correr o país, como o espetáculo que assinala os 450 anos de Os Lusíadas de Camões? “Os Lusíadas Como Nunca os Ouviu”, de António Fonseca, vai estrear em Montemor-o-Novo. É curioso, porque é uma criação do TNDM II que estreia fora de casa com o Espaço do Tempo e que depois vai correr o país, Mértola, Moncorvo, Sever do Vouga e só depois virá a Lisboa em março, na altura em que se comemoram os 450 anos da publicação de “Os Lusíadas”. Estes são exemplos a contrastar com a criação internacional. São projetos muito enraizados naquilo que é o património e a história do teatro e literaturas portuguesas.