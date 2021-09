Imaginarius regressa às ruas de Santa Maria da Feira em setembro

De 9 a 12 de setembro, o Imaginarius – Festival Internacional de Teatro de Rua vai regressar às ruas de Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro, com 18 companhias.

Numa nota enviada à agência Lusa, a organização do festival refere que, depois de em maio ter privilegiado o palco digital, a 20.ª edição do Imaginarius está de regresso ao “seu espaço natural”, as ruas e praças de Santa Maria da Feira.

Entre os dias 9 e 12 de setembro, por Santa Maria da Feira vão passar 338 artistas do Reino Unido, Portugal, Bélgica, Áustria, Polónia, França e Espanha, em representação de 18 companhias.

Ao longo das 118 horas de conteúdos programáticos, os artistas “conduzirão o público por mundos mitológicos” com diferentes projetos artísticos, visões e abordagens.

Partindo do tema central “O Mito e a Marca”, as artérias de Santa Maria da Feira vão acolher teatro de rua, circo contemporâneo, dança, música, performance e teatro físico, bem como arte digital, urbana e projetos com foco no pilar da sustentabilidade.

O espetáculo “Oops!”, da companhia espanhola Teatre Mòbil, e “O Nome da Rosa – A Burning Man Honoraria Grant”, da companhia Artelier – Teatro de Rua, são alguns dos eventos que marcam a programação principal do festival.

Já o segmento Imaginarius Infantil vai, durante os quatro dias, apresentar diferentes espetáculos, ‘workshops’ e experiências para proporcionar aos mais novos “outras formas de sentir a realidade e estimular a sua criatividade”, refere a nota.

A 20.ª edição integra na sua programação uma dimensão de coprodução e criação artística, o Orfeo & Majnun, um projeto intercultural inspirado no mito grego de Orfeo e Eurydice e na história de amor árabe entre Layla e Majnun.

Os espetáculos, ainda que gratuitos, têm lotação limitada e inscrição obrigatória, que deve ser feita através do formulário disponível no site do festival.