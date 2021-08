Jon Stewart regressa à televisão com programa na AppleTV

O comediante Jon Stewart, que se tornou famoso como pivot do “The Daily Show”, na Comedy Central, vai regressar à televisão seis anos depois de ter abandonado aquele programa.

A nova série “The Problem With Jon Stewart” estreia no dia 30 de setembro na plataforma de streaming AppleTV, com novos episódios de quinze em quinze dias.

De acordo com a plataforma, este será um programa sobre atualidade em que Stewart, com o seu tradicional humor, navega alguns dos problemas que afetam os Estados Unidos na atualidade, entrevistando tanto os afetados como os decisores.

A previsão é para que o programa tenha várias temporadas.

Como prova de que o humor continuará a marcar esta nova intervenção de Jon Stewart na televisão, a “teaser” lançado pela AppleTV mostra-o a vestir-se para ir para o ar, escolhendo o melhor fato, gravata e relógio de pulso antes de berrar mal se vê ao espelho, comentando o seu próprio ar envelhecido, com barba grisalha e perguntando porque não fez apenas um podcast.