Morreu Lee “Scratch” Perry, o mago do reggae jamaicano

Lee “Scratch” Perry, o icónico cantor de reggae, produtor e lenda dos estúdios que ultrapassou os limites da música jamaicana, morreu aos 85 anos.

O Jamaican Observer relata que Perry morreu no domingo no Hospital Noel Holmes, no oeste da Jamaica. A causa da morte é desconhecida até o momento.



Ele trabalhou e produziu vários artistas, incluindo Bob Marley e os Wailers, os Congos, Adrian Sherwood, os Beastie Boys e muitos outros.

Mike D dos Beastie Boys escreveu nas redes sociais no domingo: “Enviamos o maior amor e respeito que podemos a Lee Perry que faleceu hoje, a sua família e entes queridos e a muitos que ele influenciou com o seu espírito pioneiro e trabalho. Estamos realmente gratos por termos sido inspirados, trabalhado e colaborado com essa verdadeira lenda. Vamos todos ouvir o vasto catálogo em homenagem”



Ao longo de uma carreira de sete décadas, Perry foi um dos artistas mais prolíficos da música. Kiss Me Neck, um livro que lista toda a produção de gravação de Perry até o início dos anos 2000, tem mais de 300 páginas.