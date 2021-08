Vilar de Mouros reconfirma Limp Bizkit, Iggy Pop e Bauhaus para edição de 2022

O Festival de Vilar de Mouros reconfirmou Limp Bizkit, Iggy Pop, Bauhaus, entre outros, na edição de 2022, anunciou a organização.

Do cartaz fazem parte ainda Hoobastank, Placebo, Suede, Wolfmother, The Legendary Tigerman e Tara Perdida, Gary Numan e Battles.

O festival, que se realiza de 25 a 27 de agosto de 2022, indicou ainda que vão ser revelados mais nomes.

Em julho de 2020, a organização anunciara o regresso do histórico festival para este ano, de 26 a 28 de agosto, mas "novos adiamentos nas digressões dos artistas internacionais desfizeram meses de duros esforços" para tornar possível o regresso do mais "antigo dos festivais do país" àquela aldeia de Caminha, no distrito de Viana do Castelo.

No sábado, a organização do festival de Vilar de Mouros assinala os 50 anos do "Woodstock" à portuguesa, oferecendo a 400 pessoas bilhetes para quatro concertos no palco histórico construído em 1982 naquela aldeia de Caminha.