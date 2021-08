Feira do Livro de Lisboa com lotação máxima de 5.500 pessoas

Abre ao público, às 12h30 desta quinta-feira, a 91.ª edição da Feira do Livro de Lisboa. É a segunda maior edição da história deste evento que vai reunir, até 12 de setembro, no Parque Eduardo VII, 131 expositores, distribuídos por 325 pavilhões.



Com uma lotação máxima de 5.500 pessoas, a Feira do Livro não exige certificado de vacinação ou teste negativo, mas pede, tal como no ano passado, que o visitante use máscara e desinfete as mãos.

Em entrevista à Renascença, Pedro Sobral, o vice-presidente da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), fala num clima de confiança que justifica a maior adesão de editores e autores à edição deste ano.

“A feira do ano passado, que foi a primeira num contexto de pandemia, resultou em zero casos de contágio”, refere Pedro Sobral. Este ano, a lotação diária do evento foi aumentada. “Passou de 3.300 pessoas para 5.500 pessoas”, afirma.

Num segundo ano difícil para o setor do livro, a expetativa é grande quanto à feira. Para facilitar a participação este ano, tal como no ano passado, a APEL deu “condições excecionais de inscrição aos seus associados”, sublinha Pedro Sobral. O vice-presidente da APEL refere que houve “70% de desconto na taxa de inscrição” a que se somou, também, um apoio da Câmara de Lisboa.

Nas bancas vão estar centenas de novidades literárias à espera dos leitores e outros livros nem sempre disponíveis em livrarias. Mas o visitante terá regras a cumprir. Além do uso de máscara e desinfeção das mãos terá de manter o distanciamento social. No plano de contingência apresentado pela APEL à Direção-Geral da Saúde (DGS), editores e livreiros “tinham previsto a não existência de atividades que pudessem criar ajuntamentos ou situações de risco”, explica ainda Sobral.