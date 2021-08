Bebé da capa de "Nevermind" processa Nirvana por exploração e "extrema aflição emocional"

Spencer Elden, o homem que foi fotografado em bebé para a capa do álbum “Nevermind”, dos Nirvana, está a processar a banda por exploração sexual.

A icónica imagem mostra Elden, na altura com quatro meses de idade, debaixo de água, numa piscina. Agora, aos 30, afirma que os seus pais nunca assinaram uma autorização para a utilização da fotografia e que a mesma constitui pornografia infantil, avança a BBC.

"As imagens expuseram a parte íntima do corpo de Spencer e, lascivamente, exibiram os genitais de Spencer desde criança até aos dias de hoje", afirmam os documentos legais arquivados na Califórnia, nos Estados Unidos.

As fotografias não sexualizadas de bebés, geralmente, não são consideradas pornografia infantil ao abrigo da lei norte-americana.

Contudo, o advogado de Elden, Robert Y. Lewis, argumenta que a inclusão da nota de dólar (que foi sobreposta após a fotografia ter sido tirada) faz com que o menor seja comparado a um “trabalhador do sexo".

O processo judicial também alega que os Nirvana tinham prometido cobrir os genitais de Elden com um autocolante, mas o acordo não foi respeitado.

Elden alega que a sua "verdadeira identidade e nome legal estão para sempre ligados à exploração sexual comercial que experienciou enquanto menor, a qual foi distribuída e vendida em todo o mundo desde a sua infância até aos dias de hoje".

Afirma que "sofreu e continuará a sofrer danos para toda a vida" como resultado do trabalho artístico, incluindo "extrema e permanente aflição emocional", bem como "interferência no seu desenvolvimento normal e progresso educacional" e "tratamento médico e psicológico".

O homem está a pedir danos de, pelo menos, cerca de 128 mil euros (150 mil dólares) a cada um dos 15 arguidos, que incluem os membros sobreviventes da banda Dave Grohl e Krist Novoselic; o gerente da propriedade de Kurt Cobain; a ex-mulher de Cobain, Courtney Love; e o fotógrafo Kirk Weddle.

Os representantes dos Nirvana e as suas gravadoras ainda não responderam às alegações.

Elden recriou a capa do álbum várias vezes como adolescente e adulto - sempre com calções de banho - para marcar os 10º, 20º e 25º aniversários do “Nevermind”.

O álbum, que inclui os êxitos “Smells Like Teen Spirit”, “Come As You Are” e “Lithium”, vendeu 30 milhões de cópias em todo o mundo.