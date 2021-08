Morreu Charlie Watts, baterista dos Rolling Stones

"É com imensa tristeza que anunciamos a morte do nosso amado Charlie Watts", revelou o agente, em comunicado.

O músico natural de Londres, que faz parte das páginas douradas da história do rock, tinha 80 anos e era considerado o membro mais discreto dos Rolling Stones.

Charlie Watts tinha sido operado de emergência no início de agosto, devido a um problema de saúde que não foi especificado.

A banda tinha anunciado, no começo deste mês, que Watts não iria participar na digressão norte-americana, sendo substituído pelo músico Steve Jordan.

A família do músico britânico pede privacidade para a família, restantes membros dos Rolling Stones e amigos "nesta hora difícil".





Charlie Watts juntou à banda no ano seguinte e tocava em simultâneo noutros grupos, até os Stones se tornarem num caso sério.

Os membros dos Rolling Stones foram morar juntos e respiravam música praticamente 24 horas por dia.

"Nós ensaiávamos muito. O Brian e o Keith não trabalhavam, então, tocávamos e gravávamos o dia inteiro, num estilo de vida boémio. O Mick estava na universidade, mas pagava a renda", contou Charlie Watts.

Conhecido pelo seu estilo sóbrio de tocar bateria e por usar um kit minimalista, Watts era um jogador de equipa e confessou que não gostava de solos de bateria.



"Eu admiro as pessoas que fazem solos, mas prefiro bateristas que toquem com a banda. O desafio do rock&roll é a regularidade. O meu objetivo é criar um som para dançar, que faça balançar e saltar", afirmou Charlie Watts que morreu esta terça-feira aos 80 anos de idade, a maior parte dos quais dedicados a criar a lenda dos Rolling Stones.

Várias personalidades do mundo da música já reagiram à morte de Charlie Watts através das redes sociais.

O cantor britânico Elton John fala num "dia muito triste". "Charlie Watts foi o baterista supremo. O mais elegante dos homens e uma companhia tão brilhante. As minhas mais profundas condolências a Shirley, Seraphina e Charlotte. E, claro, aos Rolling Stones", escreveu Elton John, no Twitter.