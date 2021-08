Chegam às livrarias novas edições de clássicos em português

No ano em que celebra 75 anos, a coleção Penguin Clássicos chega a Portugal. A icónica coleção que deu a conhecer os grandes clássicos da literatura mundial, apresenta-se nas livrarias portuguesas a partir desta terça-feira com sete títulos, de diferentes géneros, em formato de bolso e com preços acessíveis.

Entre os primeiros títulos agora editados estão dois de autores portugueses, como “Os Maias” de Eça de Queirós e “O Livro” de Cesário Verde. A estes, juntam-se outras obras internacionais, entre elas “A Quinta dos Animais”, de George Orwell, “Um Quarto Só Seu”, de Virginia Woolf e “Metamorfose” de Franz Kafka.

Em entrevista à Renascença, Clara Capitão – diretora editorial da Penguin em Portugal – lembra que esta “é uma das coleções mais antigas do mundo e que nasceu com uma ideia muito simples e bonita que foi democratizar a leitura, tornar acessível aos leitores a leitura dos clássicos em edições cuidadas, mas de preço baixo”.

Em Portugal o preço destes clássicos vai andar entre os oito e os onze euros. Além de apostar nas traduções, a Penguin quis também como já é uma referência nesta coleção a nível mundial, proporcionar aos leitores prefácios que possam ajudar na leitura e dar uma visão mais contemporânea das obras editadas.

“Além das traduções de qualidade, haverá sempre um extra”, destaca Clara Capitão. A editora refere que haverá “um prefácio ou nota crítica” em cada um dos livros que agora chega às livrarias. Exemplo disso será, no caso de “Os Maias”, um prefácio assinado pelo queirosiano Carlos Reis, ou um prefácio da poetisa Ana Luísa Amaral na obra de Virginia Wolf. Outro dos prefácios será da autoria do político e economista Francisco Louça que escreve sobre o livro do francês Jean-Jacques Rousseau, “Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens”.

Estes prefácios, explica a editora “tentam por o livro em diálogo com o presente e torná-lo mais relevante e pertinente” para a leitura. Clara Capitão acrescenta que os livros agora editados foram “escolhidos” de forma a “inspirar o leitor a pensar sobre o tempo presente e a dialogar com o passado para encontrar respostas para o presente”.

Exemplo disso, destaca a editora da Penguin é o livro, “Triste fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. Trata-se de um romance sobre o Brasil do século XIX e que segundo Clara Capitão, “fala muito sobre a identidade racial e a integração na sociedade”. A coleção apresenta assim um conjunto de títulos que “pretende provocar reflexão sobre questões que ainda estão por resolver na nossa sociedade”, aponta a editora.

A coleção de clássicos prevê a edição de textos de diferentes índoles. Desde romances, a epopeias, passando por ensaios, discursos, poesia, novelas, cartas e teatro. Questionada sobre a cadência da publicação, Clara Capitão explica que para o próximo ano estão previstos doze novos títulos, que serão editados dois a cada dois meses.

“Foi na Feira do livro de Lisboa que tivemos contato com alguns leitores que todos os anos nos perguntavam pela coleção do ‘pinguim’, porque é de facto uma coleção conhecida em todo o mundo e que em Portugal, muitos leitores conhecem desde a infância ou juventude. Por isso, a Feira do Livro foi sempre estratégica para nós e adiamos o lançamento da coleção para ela poder coincidir com a abertura da feira. Vamos ter por isso um espaço exclusivo para os Penguin Clássicos”, conta.

Aguardada assim com expectativa por muitos leitores esta coleção de clássicos, vai estar à venda num espaço especial na Feira do Livro de Lisboa que abre dia 26. O pavilhão exclusivo será uma carrinha pão-de-forma, onde a icónica coleção estará disponível.