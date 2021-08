Festival da Palavra une livrarias de Portugal, Brasil e Cabo Verde

Seis livrarias em Portugal, Cabo Verde e Brasil acolhem em setembro o Abecedário - Festival da Palavra, com uma programação de tertúlias centrada no tema da "Proximidade" e destinada a "promover as livrarias de rua".

Esta será a terceira edição do Abecedário, de 10 a 12 de setembro, com a participação de escritores, jornalistas, artistas e outras personalidades, para "partilha de experiências e vivências relativamente às múltiplas vertentes da palavra proximidade".

Este ano, o Festival da Palavra decorrerá na livraria Barata, na Stolen Books e na livraria Tinta nos Nervos, todas em Lisboa, na livraria Gigões e Anantes (Aveiro), e ainda na livraria Pedro Cardoso, na cidade da Praia, Cabo Verde, e na livraria Zaccara, em São Paulo, Brasil.

Entre os convidados desta edição estão a dramaturga Cláudia Lucas Chéu, a escritora Patrícia Portela, o escritor brasileiro Lira Neto, a artista visual Vanessa Teodoro e o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas de Cabo Verde, Abraão Vicente.

Segundo a organização, as tertúlias terão público nas livrarias, mediante as regras de distanciamento por causa da pandemia de Covid-19, e serão transmitidas online.