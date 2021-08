Editoras com boas expectativas e algumas novidades para a Feira do Livro de Lisboa

As editoras preparam-se para mais uma edição da Feira do Livro de Lisboa com algumas novidades e sobretudo confiantes num aumento do número de visitantes e vendas, devido à melhoria da situação pandémica e ao abrandamento das medidas restritivas. A Feira do Livro de Lisboa vai decorrer entre 26 de agosto e 12 de setembro, quase em simultâneo com a do Porto, que começa apenas um dia mais tarde, situação que não afeta os diferentes grupos editoriais, quer estejam ou não presentes nos dois eventos, uma vez que a primeira é uma feira de "editores" e a segunda de "livreiros", pelo que não se podem considerar concorrentes. Esta é a ideia geral partilhada pelas editoras, numa ronda feita pela Lusa, que apurou ainda, em respostas enviadas pelos responsáveis de comunicação, que haverá novidades como o regresso de eventos suspensos em 2020, promoções superiores às praticadas anteriormente, novos pavilhões e até um sistema de compra inovador. O grupo editorial 2020 -- que congrega chancelas como Elsinore, Cavalo de Ferro, Vogais ou Topseller -- diz acreditar que, depois de uma edição atípica no ano passado, "ambos os eventos vão alcançar praticamente os níveis de 2019 no que respeita ao número de visitantes e consequente recuperação de vendas". No ano passado, por motivos de saúde pública, o grupo tomou a decisão de fechar os pavilhões, não permitindo a circulação no seu interior assim como suspendeu sessões de autógrafos e eventos, iniciativas que este ano regressam, com as medidas sanitárias obrigatórias, face ao "número de contágios bem mais baixo e com a vacinação a bom ritmo".e parceiros.

As grandes novidades deste grupo são que, pela primeira vez, terá promoções até 70%, e a continuação da feira, após o encerramento, no seu site. Este ano, a 2020 e a Penguin Random House fundiram-se, mas os dois grupos editoriais ainda se vão apresentar nos seus tradicionais espaços distintos, sendo expectável que na edição de 2022 tenham já uma presença unificada. Assim, a 2020 manterá a sua presença numa praça com 20 pavilhões, em Lisboa, e uma representação de dois pavilhões no Porto. . Quanto ao grupo Penguin Random House, tem "muitas" expectativas em relação à edição deste ano da Feira do Livro de Lisboa, uma vez que se estreia com a coleção Penguin Clássicos, num "stand" exclusivo, onde é possível encontrar os primeiros setes títulos editados e que estarão no mercado a partir de terça-feira. Além disso, à semelhança de anos anteriores, o grupo contará com dois pavilhões dedicados ao infantil, outros dois com as chancelas Arena, Objectiva e Suma de Letras, e ainda um duplo pavilhão para a Alfaguara e a Companhia das Letras, "os dois selos mais fortes da editora na Feira do Livro". Outra novidade que a editora tem para este ano é a presença pela primeira vez na Feira do Livro do escritor Filipe Melo, autor de "Balada para Sophie", banda desenhada premiada, lançada pela Tinta-da-China, mas que passou a ser editada pela Companhia das Letras. O grupo editorial estará presente em ambas as feiras do livro, mas com uma presença maior na Feira de Lisboa, onde consegue ter mais pavilhões e mais autores, estando no Porto representado pela livraria Flâneur, parceira das últimas edições do certame naquela cidade.