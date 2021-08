Documentário "Summer of Soul" abre o festival IndieLisboa

O documentário "Summer of Soul", sobre um festival de música e a comunidade negra em Nova Iorque em 1969, abre este sábado o Festival Internacional de Cinema IndieLisboa.

"Summer of Soul", que tem como subtítulo "Quando a revolução não passou na televisão", recorda o Festival Cultural de Harlem, de celebração da música e da cultura negra, que aconteceu em 1969 em Nova Iorque, foi filmado, mas nunca exibido durante mais de 50 anos.

O realizador de "Summer of Soul", o músico Questlove, recuperou as filmagens, acrescentou-lhes depoimentos de quem esteve nesse festival, complementou com outras imagens de arquivo, traçando um retrato social e cultural da comunidade negra nos Estados Unidos em 1969.

"Summer of Soul", duplamente premiado no festival de Sundance (EUA), abre este sábado o 18.º IndieLisboa, no cinema São Jorge, volta a acontecer no final do verão, e não na primavera, por causa da pandemia.