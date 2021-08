Sonny Chiba. Mestre de artes marciais e ator de “Kill Bill” morre de Covid-19

Sonny Chiba, mestre de artes marciais e estrela do filme “Kill Bill”, morreu vítima de complicações provocadas pela Covid-19, no hospital de Kimitsu, no Japão.



A notícia da morte do ator japonês de 82 anos foi avançada esta quinta-feira pela revista “Variety”.

Sonny Chiba, que iniciou a sua carreira na década de 60 do século passado, ficou conhecido pela sua participação na trilogia “Street Fighter”.

A versão japonesa da trilogia “Street Fighter” já está em domínio público e pode ser vista gratuitamente no site Internet Archive.