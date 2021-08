Festival Andanças. "Este ano a dança dá lugar ao caminho"

“O pensamento da PédeXumbo para esta edição de celebração do Andanças é fazer com que o programa aconteça e não desistamos de programar neste território vasto e rico que é o Alentejo, nem de continuar a fazer o nosso trabalho, e de o levar aos ‘andantes’, mesmo com as condicionantes impostas”, justificam os promotores.

Campinho, aldeia ribeirinha do concelho de Reguengos de Monsaraz é o cenário escolhido para a “edição especial” do Festival Andanças, nos dias 21 e 22 de agosto.

Conhecer a região com o festival

Dar a conhecer a região, as suas paisagens, o artesanato, a gastronomia, entre outras artes, é o que propõe o programa dos dois dias do evento, com momentos de conversa entre os agentes locais e alguns coordenadores do festival.

Pretende-se, segundo a organização “pôr o território em diálogo com os quatro pilares do Andanças: dança e música, voluntariado, comunidade e sustentabilidade.”

O programa arranca às 10h00, da próxima sexta-feira, com a visita e passeio “Monsaraz e a sua Rota Megalítica” com Isidro Pinto, do Grupo Caminhantes Monsaraz a Caminhar. Ao almoço, os participantes podem contar com a companhia do Cante Alentejano no parque de eventos da localidade de Campinho, seguindo-se, por volta das 17h00, o passeio “Herdade do Esporão & Dança e Música no Andanças”.

O dia termina com o concerto de os Burricos, um grupo de música tradicional portuguesa baseado nas tradições do planalto Mirandês, seguindo-se, depois das 23h00, um passeio noturno para observações astronómicas na Reserva Dark Sky Alqueva.

No dia 22, a partir das 9h30, decorre o passeio “A Caminhar para o Andanças”, e uma hora depois, o programa propõe uma conversa em torno do tema “Alqueva (EDIA) & Sustentabilidade no Andanças”, na Sociedade Recreativa Campinhense.

A tarde reserva uma visita ao Centro Interpretativo da Olaria de S. Pedro do Corval, estando o encerramento agendado para as 21h30, com mais um concerto, desta vez com o espanhol Sérgio Cobos.

Esta edição do Andanças têm uma lotação para apenas seis dezenas de participantes, para que possam ser cumpridas todas as regras de segurança impostas pela Direção Geral da Saúde.

Ainda assim, os participantes vão ter que apresentar o certificado de vacinação completa, um teste negativo à Covid-19 ou um autoteste realizado pela responsável do Espaço Saúde do Andanças, que fica localizado no parque de Campinho.