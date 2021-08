Um monstro de Loch Ness africano? Portugueses descobrem o mais completo plesiossauro em Angola

Foi descoberto e escavado por Octávio Mateus, em 2017, mas o estudo deste réptil marinho com 72 milhões de anos foi o resultado da tese do Mestrado em Paleontologia de Miguel Marx.

O estudo foi publicado na prestigiada revista PlosOne. Além de ser o mais completo plesiossauro daquela zona, o achado é importante porque tem um crânio bem preservado e articulado.

A natureza tridimensional bem preservada do crânio oferece uma visão rara da anatomia craniana dos plesiossauros elasmosaurídeos. O novo espécime de Cardiocorax mukulu foi recuperado em Bentiaba, província do Namibe, em rochas do Cretácico Superior com cerca de 72 milhões de anos.