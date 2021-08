Filme "Diários de Otsoga" regista desejo de regresso à vida em comunidade

O filme foi feito em 22 dias, num registo diarístico, com os atores Crista Alfaiate, Carloto Cotta e João Nunes Monteiro fechados numa casa com um jardim, onde decidem construir um borboletário.

"Não houve escrita, não houve trabalho de preparação. Fazia parte da ideia do filme de, no local, tentar improvisar um filme com a equipa", tendo apenas algumas ideias de base da estrutura, contou Maureen Fazendeiro à Lusa.

No entanto, este é um diário fílmico invertido, com os realizadores a subverterem a lógica temporal. O início do filme, que começa com um beijo, é na verdade o último dia da rodagem, e à medida que os dias são filmados percebe-se a intromissão da pandemia na produção.

"Havia a ideia de ter um beijo, porque era a coisa mais proibida nessa altura e que se comentava no cinema; era que as cenas de intimidade física entre atores passavam a ser completamente impossíveis", explica Miguel Gomes.

Para o realizador, este filme é sobre o desejo de se reconectar com as outras pessoas.

"É um filme sobre uma velha questão que existe agora, com covid ou sem covid, "como é que é esta coisa de vivermos juntos, de sermos uma comunidade". Esse desejo de filmar uma comunidade nasceu como reação ao isolamento que nos foi imposto, do confinamento", disse.

"Diários de Otsoga" foi feito com um orçamento muito limitado e com um espírito de responsabilidade partilhada e igualdade entre todos. "Decidimos que, uma vez que havia muito pouco dinheiro para fazer, todos receberíamos o mesmo, da cozinheira ao diretor de fotografia", disse Miguel Gomes.