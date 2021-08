"Pai" do Sudoku morre aos 69 anos

"Kaji-san, conhecido como o homem que deu o nome ao Sudoku, era amado pelos amantes de 'puzzles' do mundo inteiro", pode ler-se no site da Nikoli Publishing House, que fundou.

De acordo com a nota, Maki Kaji morreu no dia 10 de agosto, de cancro biliar.

O conceito original do jogo, o "quadrado latino", foi inventado na Europa do século XVIII por um matemático suíço, Leonhard Euler. A versão moderna, com uma subdivisão em nove quadrados com nove quadrículas, foi descoberta numa revista norte-americana, no início da década de 1980, por Maki Kaji, que depois a importou para o Japão.