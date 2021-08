Stress e preocupações. Atacá-los antes que nos ataquem

Com a pandemia aprendemos a dar mais importância ao que nos move e a descobrir o que nos impede de viver em pleno. A saúde mental tem agora outra voz e outro peso, como foi visível nos últimos Jogos Olímpicos. A Renascença foi em busca de ferramentas para combater esta anemia mental no trabalho daquele que já é considerado um clássico: Dale Carnegie.

Há muitos anos que filósofos e profetas discutem estes temas e Dale Carnegie foi pioneiro do que é hoje conhecido como “movimento de desenvolvimento do potencial humano”. É autor daquele que é considerado o livro de negócios n.º 1 do século XX: “Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas”.

Escreveu sempre com o objetivo de “ajudar as pessoas a tornarem-se a melhor versão de si e a conseguirem uma vida melhor”. Uma dessas obras chega agora a Portugal, editada pela Objetiva: “Como Superar as Preocupações e Lidar com o Stress”.

O autor defende que alimentamos muita ansiedade e consumimos demasiado tempo a cismar em problemas que ainda não aconteceram e que podem nem se concretizar. Reduzir as preocupações é o passo óbvio. Passa por assumir o problema e fazer o que for possível para o resolver. Nunca ficar a remoer sobre o assunto ou à espera que o tempo resolva.