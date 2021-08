Lisboa na Rua regressa em agosto com música, dança, teatro, cinema e magia

Esta edição do Lisboa na Rua retoma as tradições, mas "adaptando-se ao contexto atual": o Festival de Máscara Ibérica regressa num novo formato, com apresentações de grupos das Astúrias, Galiza e Miranda do Douro, em museus e monumentos da cidade.

Trata-se de um espetáculo intitulado "A Música e o Mundo - Encontros Sonoros Atlânticos", para assistir no castelo, ao entardecer, com obras de Philip Glass e duas estreias mundiais de Ângela da Ponte e Vasco Mendonça, interpretadas pelo Drumming e Stephen Diaz.

De acordo com a programação divulgada esta segunda-feira pela Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC) da Câmara Municipal de Lisboa, responsável por esta iniciativa, o Lisboa na Rua abre com um concerto de percussão e voz "que olha para o Atlântico de um ponto de vista único: o Castelo de São Jorge".

O programa Dançar a Cidade, que este ano se debruça sobre as danças africanas, caribenhas, ibéricas ou sul-americanas, convida a participar em aulas de dança ao ar livre ou em espaços como um jardim, uma biblioteca ou um museu.

No dia 29 haverá danças africanas no Jardim da Biblioteca de Alcântara, no dia 05 de setembro serão ministradas aulas de tango no Castelo de São Jorge, 12 de setembro é dia de flamenco e sevilhanas no Museu de Lisboa, e no dia 19 as danças do Caribe invadem o Museu da Marioneta.

Também a magia regressa às ruas e jardins da cidade, bem como o novo circo, com "performances" de artistas de rua, numa iniciativa designada Chapéus na rua, que já vai na sua 6.ª edição e que quer afirmar-se como "O Festival de Circo de Lisboa".

O cinema ao ar livre apresenta-se no jardim do Museu de Lisboa -- Palácio Pimenta, versando sobre o tema dos direitos humanos no mundo do desporto, com filmes vindos do Irão, Etiópia, Estados Unidos da América e também Portugal: "Offside: Fora-de-Jogo", de Janar Panahi, "The Athlete", de Rasselas Lakew, "Back on Board: Greg Louganis", de Cheryl Furjanic, e "Documento Boxe", de Miguel Clara Vasconcelos.

Será também no jardim do Palácio Pimenta que terá lugar o primeiro espetáculo escrito e encenado pela "rapper" Capicua, "A tralha", que alerta para que as preocupações ambientais continuam a ser urgentes e que estará em cena entre 03 e 05 de setembro.