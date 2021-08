FreeBritney. Pai de Britney Spears aceita deixar de ser tutor do património da filha

O pai da cantora Britney Spears anunciou esta quinta-feira que aceita deixar de ser tutor do património da cantora, cargo que desempenhava desde 2008.

Segundo vários documentos judiciais, foi o próprio Jamie Spears a manifestar essa intenção, pondo fim a uma polémica que levou, inclusivamente, à abertura de um processo em tribunal e ao surgimento do movimento #freebritney.

O passo seguinte será preparar a transição para um novo tutor legal.

"Ainda que o Sr. Spears seja alvo de ataques injustificados, ele não acredita que uma batalha pública com a filha por causa do seu continuado serviço como tutor seja o melhor para ela. (...) O Sr. Spears tenciona trabalhar com o tribunal e com o novo advogado da filha para o preparar para a transição para uma nova tutela", informa o advogado do pai da cantora.

A defesa de Jamie Spears alega, ainda, que foi ele, essencialmente, quem salvou Britney quando esta passou por "crises e precisava desesperadamente de ajuda".

"Não só ela estava a sofrer mentalmente e emocionalmente, como também estava a ser manipulada por predadores e em dificuldades financeiras. O Sr. Spears veio para salvar a filha".

Já o advogado de Britney Spears mostra-se satisfeito, “mas não necessariamente surpreendido” com a decisão do pai da cantora.

Matthew Rosengart espera os resultados da investigação que está a ser feita à forma como Jamie geriu o património da filha, acusando-o mesmo de se ter apropriado de avultadas quantias durante este período.