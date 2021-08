Cantar uma moda alentejana para mais tarde recordar? Vai ser possível no novo Museu do Cante

O centro histórico de Serpa conta, a partir do próximo sábado, com um novo espaço. Trata-se do Museu do Cante que abre as portas ao público, após uma cerimónia que está marcada para a Alcárcova do Castelo da cidade alentejana.



O novo museu, dedicado exclusivamente ao cante alentejano, nasce “em dois imóveis adquiridos pela autarquia, adjacentes ao edifício já existente”, revela a Câmara de Serpa, no convite endereçado à Renascença.

“Dotado de um inovador espaço expositivo e interativo, o Centro Interpretativo do Cante junta-se às valências já existentes, nomeadamente o Centro Documental Manuel Dias Nunes, a galeria de exposições, a loja e o auditório”, transformando o novo equipamento cultural no tão aguardado Museu do Cante.

“Encaramos esta iniciativa como sendo um regresso a uma certa normalidade, para incentivarmos o retomar do cante e o apoio aos cantadores”, explica o presidente do município, Tomé Pires.

O autarca, juntamente com Paulo Lima, um dos responsáveis pela candidatura do Cante a Património Cultural Imaterial da Humanidade e a diretora Regional de Cultura do Alentejo (DRCA), Ana Paula Amendoeira, são os intervenientes na cerimónia de abertura, condicionada por causa da pandemia, mas que pretende ser uma festa para o concelho e para a região.

“Acreditamos que vai ser momento especial, de energia positiva, que vai dar mais animo às nossas gentes e vai ser motivador para os nossos grupos corais que, entre avanços e recuos, também sofreram com esta pandemia”, acrescenta, Tomé Pires.