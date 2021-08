Pense em desejos. Maior chuva de meteoros do ano pode ser vista na 5.ª feira

Se tiver desejos para pedir, a altura certa será na quinta-feira, 12 de agosto, por volta das 21h30. O Observatório Astronómico de Lisboa (OAL) prevê que a chuva de meteoros, ou "chuva de estrelas" como o fenómeno é comummente conhecido, será visível em Portugal entre as 20h00 e as 23h00, "se as condições de observação estiverem perfeitas".

Numa nota no site do Observatório, é esclarecido que esta particular chuva de meteoros chama-se Perseidas e "são a chuva de meteoros mais impressionante e popular do ano, por terem uma alta taxa de meteoros e ocorrerem todos os anos no verão (no hemisfério norte) sob temperaturas agradáveis e noites estreladas."

O OAL informa ainda que o fenómeno é provocado "pela passagem da Terra pelos fragmentos do cometa 109P/Swift-Tuttle, que foram deixados para trás aquando a sua passagem."