Judiciária investiga pichagem do Padrão dos Descobrimentos

Os trabalhos de limpeza no Padrão dos Descobrimentos, em Lisboa, foram suspensos esta segunda-feira devido à investigação da Polícia Judiciária (PJ) para tentar descobrir o autor ou autores de um ato de vandalismo contra o monumento.

Fonte da EGEAC – Empresa de Gestão de Equipamentos de Animação Cultural avança à Renascença que os trabalhos de limpeza tiveram de ser adiados por hoje a pedido da PJ.

Estão a ser realizadas diligências de investigação por parte da Judiciária para tentar apurar a origem do "graffiti".

Os trabalhos serão retomados logo que possível, adianta fonte da EGEAC. Foi contratada uma empresa especializada em restauro de Monumentos para recuperar a pedra.

O Padrão dos Descobrimentos foi vandalizado no domingo com um "graffiti" numa das laterais do monumento, com uma extensão de cerca de 20 metros e escrito em inglês.

Na mensagem lê-se, em inglês, "Blindly sailing for monney [sic], humanity is drowning in a scarllet [sic] sea lia [sic]", o que, numa tradução livre, pode ser lido em português como "Velejando cegamente por dinheiro, a humanidade afunda-se num mar escarlate".

O monumento foi desenhado pelo arquiteto Cottinelli Telmo e pelo escultor Leopoldo de Almeida, sendo incluído na Exposição do Mundo Português, que se realizou em 1940. Esta foi a primeira vez que o monumento foi mostrado ao público.

Em 1960, por ocasião da comemoração dos 500 anos da morte do Infante D. Henrique, o Padrão dos Descobrimentos foi reconstruído em betão, sendo inaugurado como Centro Cultural das Descobertas em 1985.