Estremoz ganha centro interpretativo dos bonecos Património da Humanidade

Estremoz conta, a partir desta segunda-feira, com um Centro Interpretativo do Boneco de Estremoz, localizado no Palácio dos Marqueses da Praia e Monforte, na cidade alentejana.

O novo espaço já estava previsto no âmbito do Plano de Valorização e Salvaguarda da Produção do Figurado em Barro de Estremoz, com vista à candidatura a Património Cultural Imaterial da Humanidade da UNESCO, classificação, recorde-se, atribuída pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), em dezembro de 2017.

“O objetivo principal do Centro Interpretativo passa por se colocar o foco no presente e futuro do Boneco de Estremoz, sendo que a exposição foi idealizada para ser dinâmica nos conteúdos e apresentação do figurado”, refere, na nota enviada à Renascença, o município do distrito de Évora.

Um dos grandes objetivos do projeto, passa por “valorizar as pessoas e não apenas a sua produção”, tanto mais que são elas as “grandes protagonistas desta história multisecular e que, pelo seu trabalho, nos permitem ainda hoje desfrutar desta tradição artesanal.”

Além da exposição permanente, com duas centenas e meia de bonecos dos diferentes artesãos certificados em atividade, os visitantes “de modo inovador”, vão também poder “experimentar modelar uma figura ao modo de Estremoz”, revelam os promotores do projeto.

“Desta forma, para além do conhecimento teórico, o visitante terá assim oportunidade de conhecer pela prática a especificidade da tradição que é hoje Património da Humanidade”, acrescentam.

O Centro Interpretativo do Boneco de Estremoz, um investimento de 258 mil euros, conta ainda, no piso térreo, com “uma valência inteiramente dedicada à área educativa, desde sempre a grande aposta do Museu Municipal Prof. Joaquim Vermelho.”

A partir desta segunda-feira, passa também a estar operacional, um laboratório de investigação, conservação e restauro dos Bonecos de Estremoz, criado em conjunto com o Laboratório Hércules da Universidade de Évora.

Até ao final de outubro deste ano, a entrada é gratuita, sendo que o novo espaço estará aberto de terça-feira a domingo.