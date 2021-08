Trio de Mário Laginha abre I Festival de Jazz

Mário Laginha, Maria João e Salvador Sobral são alguns dos músicos que participam na primeira edição do Alcácer do Jazz, festival de jazz em Alcácer do Sal.

Produzido pela Associação Sons da Lusofonia, o festival abre com um concerto do Mário Laginha Trio, formado pelo pianista e por António Quintino (contrabaixo) e Alexandre Frazão (bateria), no Palco Rio Sado, localizado na praça Pedro Nunes, em Alcácer do Sal.

Sob a direção artística do saxofonista Carlos Martins, o Alcácer do Jazz prolonga-se até ao próximo dia 15, aplicando “a experiência de 19 anos de organização, curadoria e produção da Festa do Jazz” que acontece no Teatro S. Luiz, em Lisboa, mas “desenvolvendo este conceito” em Alcácer do Sal, concelho baixo-alentejano com cerca de 11.000 habitantes, como explica a organização.

O quinteto de Carlos Martins, que atua no sábado, dia 7, também no palco da praça Pedro Nunes, retoma o projeto “Sempre”, originalmente publicado em 1999, nos 25 anos do 25 de Abril, assente em composições de 'cantautores' como José Afonso, José Mário Branco, Sérgio Godinho e Fausto, entre outros, com arranjos maioritariamente assinados pelo saxofonista.

No domingo, dia 8, Marta Hugon protagoniza o único espetáculo do festival na Comporta, no palco da rua das Amoreiras.

O presidente da Câmara de Alcácer do Sal, Vítor Proença, disse à Lusa que o festival está integrado numa candidatura da "Programação Cultura em Rede", que "financia o festival em 85% a fundo perdido", estando "o custo total estimado em 100 mil euros”.

"É um festival inédito no Vale do Sado, com espetáculos a realizar entre Alcácer e a Comporta, num período que atrai milhares de pessoas à nossa região", afirmou. "Hoje em dia, Alcácer e Comporta estão em alta na procura turística e ambicionamos muito mais. Por isso este Festival", justificou o autarca.

Todos os concertos têm início às 21h00, exceto no último dia, com o trio Barradas-Toscano-Pereira a atuar às 20h00, e o projeto "Jazz nas Filarmónicas", às 21h30.

O início dos encontros na varanda da Biblioteca Municipal está marcado sempre para as 19h00.