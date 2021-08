Natal chega mais cedo a Vigo. Autarca diz que cidade de “Nova Iorque vai sentir-se pequena”

Pelo segundo ano consecutivo, o Natal chega mais cedo a Vigo, em Espanha.

As iluminações começaram a ser montadas nesta quarta-feira e, segundo o presidente da Câmara, Abel Caballero, no total, serão instaladas 11 milhões de luzes, em 350 ruas, que irão iluminar “o mundo inteiro”.

“Nova Iorque vai sentir-se pequena”, disse o autarca.

De acordo com o presidente da autarquia, serão três mil arcos de luz, a bola de luz na Farola de Urzáiz, a caixa de presentes no cruzamento com a Gran Vía, a ‘árvore mais alta do mundo’, a roda gigante e o mercado” a atrair milhões de visitantes à cidade galega.

Mas há mais novidades, como uma rampa de esqui, duas pistas de patinagem, árvores mais iluminadas e um boneco de neve ‘que cresceu três metros’.

“Não há nada improvisado e são anos de trabalho por detrás das festas de Natal”, assegura Abel Caballero, realçando que o gasto de energia de toda a quadra natalícia é idêntico ao de um estádio de futebol durante um mês.

O autarca destaca ainda que “o Natal faz parte da nossa cultura, a cultura do Ocidente”, declara Vigo uma “cidade luz” e promete um Natal apoteótico.

Em relação às possíveis restrições devido à pandemia de Covid-19, Abel Caballero destaca que todos estarão vacinados em dezembro e que, se houver algum protocolo de ação, será tido em consideração.