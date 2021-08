Coleção de bonecas homenageia mulheres cientistas da pandemia

A britânica Sarah Gilbert já reagiu à iniciativa. “Tenho paixão por inspirar a próxima geração de meninas e espero que as crianças que virem minha Barbie percebam como as carreiras científicas são vitais para ajudar o mundo”, afirmou num comunicado citado pela Sky News.

A marca de brinquedos Mattel lançou uma coleção da Barbie para homenagear mulheres cientistas que estiveram na linha da frente do combate à pandemia de Covid-19 e, ao mesmo tempo, inspirar mais meninas a seguir o ramo da ciência e da tecnologia.





Na Austrália, a médica Kirby White criou a “Gowns for Doctors” – batas que podem ser lavadas e reutilizadas. A ideia surgiu numa altura em que o local onde trabalhava passou por escassez daqueles utensílios, apenas três semanas após a pandemia ter começado.

A iniciativa já permitiu produzir mais de 5.000 batas e Kirby White ganhou o prémio de Herói Local, no “Australian of the Year Awards”.

“A Barbie reconhece os sacrifícios que todas as profissionais da linha de frente enfrentaram ao longo da pandemia. Por isso, estamos a partilhar as suas histórias, para inspirar a próxima geração a seguir esse caminho de heróis”, explica Lisa McKnigt, vice-presidente da marca de bonecas.