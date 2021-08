Billy Hart e Dayna Stephens no Festival Internacional SeixalJazz em outubro

O Festival Internacional SeixalJazz regressa em outubro com um cartaz que inclui o Billy Hart Quartet com Ethan Iverson, o Dayna Stephens Quartet e o projeto Communion 3 de João Lencastre.

“Em 2021, o Festival Internacional SeixalJazz celebra 25 anos e regressa, entre os dias 14 e 23 de outubro, ao Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal, sempre às 22h00”, com um cartaz “de destaque, que junta em palco projetos nacionais e que conta com o regresso dos coletivos americanos”, refere a Câmara Municipal do Seixal num comunicado.

O festival arranca com “o quarteto do baterista norte-americano Billy Hart, num regresso ao Seixal agora como líder, após a última passagem, em 2018, pelo festival”.

No segundo dia do SeixalJazz, atua o Diogo Alexandre Bock Ensemble, “com a bateria novamente a marcar lugar num coletivo que reúne dos mais destacados músicos do panorama jazzístico nacional e internacional”.

O encerramento desta edição fica a cargo do saxofonista norte-americano Ted Nash, que regressa ao festival ano em trio, acompanhado do contrabaixista Ben Allison e do guitarrista Steve Cardenas.

