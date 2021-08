Setúbal dedica dez dias às artes cénicas

Todos os eventos estão sujeitos a bilhete, mesmo os de entrada livre. O festival tem bilheteira aberta de 14 a 28 de agosto, entre as 18h30 e as 21h00, no Pátio da Escola Secundária Sebastião da Gama.

Em tempos de pandemia, segundo a organização, os espetáculos decorrem de acordo com as normas decretadas pela Direção-Geral da Saúde, com lotação limitada e uso obrigatório de máscara.

Além do Fórum Municipal Luisa Todi, o Festival Internacional de Teatro de Setúbal – XXIII Festa do Teatro reparte-se também pela Casa da Avenida, Casa da Cultura, Cinema Charlot – Auditório Municipal, Convento de Jesus, Escola Secundária Sebastião da Gama (ESSG), Parque do Bonfim e Praça de Bocage.

Pela primeira vez, Portugal recebe duas grandes companhias internacionais, com atuações em Setúbal: a espanhola Cia. Mar Gómez, que, no dia 21, às 21h00, no Fórum Luísa Todi, apresenta “SiempreViva”, e a companhia checa Lachende Bestien, participante no festival no dia 26, às 21h00, igualmente no Fórum, com “Ferdinand!”.

“É uma edição na qual o público pode esperar espetáculos de qualidade, para todos os públicos e de várias estéticas, que é também uma das componentes do festival”, assinala José Maria Dias, diretor do Teatro Estúdio Fontenova, a companhia que organiza o evento em parceria com a Câmara Municipal de Setúbal.

Denominado, oficialmente, como Festival Internacional de Teatro de Setúbal, esta edição vai contar, no global, com 31 espetáculos de artes performativas, incluindo concertos, projeção de curtas-metragens, conversas sobre teatro e uma exposição de artes plásticas.

Dez dias para celebrar a magia do teatro

A XXIII Festa do Teatro começa no dia 18, com um concerto de “Sallim”, nome artístico de Francisca Salema, marcado para as 18h00, no Convento de Jesus, e termina, no dia 28, com a musica de “Mr Fortez Trioplus” que vai encher, a partir das 21h30, o Pátio da ESSG. Em termos musicais, o programa prevê também a atuação de “Senza”, no dia 21, às 21h00, em frente da Casa da Cultura.

Quanto aos espetáculos, o primeiro acontece na noite de dia 18, no Auditório da ESSG, com o Teatro Estúdio Fontenova, o anfitrião, a apresentar “A Paz Perpétua”, baseada na obra homónima da autoria do dramaturgo espanhol Juan Mayorga.

No dia 19, às 19h00, no Ginásio da ESSG, a proposta é “Shaken and Stirred”, um medley descontextualizado de personagens icónicos de William Shakespeare, numa produção da JÁ International Theatre.

À noite, sobem ao palco do Fórum Luísa Todi, o Teatro Estúdio Fontenova e a Companhia Mascarenhas-Martins, com a estreia de “MATA”, a partir do texto “Yabu no Naka”, de Ryūnosuke Akutagawa. A peça é exibida no dia seguinte, a 20 de agosto, à mesma hora e no mesmo local.

Também no dia 20, às 19h00, no Auditório da ESSG, sobe ao palco o monologo “Haverá”, da Companhia InsanaCena.

“A Caminhada dos Elefantes”, para maiores de 6 anos, pela Formiga Atómica, vai ao ginásio da ESSG no dia 21, às 11h00 e às 16h00.Também para o público infantil, pode contar com a exibição do “Anel das Fábulas”, um espetáculo com sessões contínuas, de 20 minutos, entre as 17h00 e as 20h00, no Parque do Bonfim, repetindo-se no dia 22, no mesmo horário e local.

Precisamente, a 22 de agosto, o festival apresenta três propostas cénicas. No âmbito do projeto “Ir e Vir e Voltar (com livros)”, do Programa Municipal de Educação pela Arte e Ciências Experimentais, Ricardo Guerreiro Campos apresenta, às 11h00, no Auditório da ESSG, um espetáculo-oficina “A Metade que Falta”.

Às 19h00, no ginásio daquele estabelecimento de ensino, A Lagarto Amarelo exibe “Mil Palavras por Dia”, enquanto às 21h00, no Parque do Bonfim, o Teatro das Beiras mostra a comédia “Nosocómico”.

A 23 de agosto, às 18h00, no Cinema Charlot, é a vez a brasileira PLATÔ, vencedora, em 2019, da Secção Off – Mais Festa, apresentar a estreia absoluta do espetáculo “O Conselheiro da Favela”, em formato vídeo, por impossibilidade da companhia se deslocar a Portugal.

À noite, na Praça de Bocage, a companhia espanhola Cía. Trotamundos, recorrendo a bolas de malabares, aros hula hoops e a um baú, apresenta “Historias de un Baúl”.

Para dia 24, o Festival Internacional de Setúbal – XXIII Festa do Teatro reserva o espetáculo “Conflito-Duelo-Rutura”, pelo Coletivo Breathe!, às 19h00, no Auditório da ESSG, bem como “Eça Agora!”, por Dinis Binnema, e “Simbiosis”, pela espanhola Alodeyá, ambos no Parque do Bonfim, às 18h00 e 21h00, respetivamente.

No dia 25 de agosto, destaques para Catarina Teixeira e Michał Wilk e o espetáculo “Let me forget for a second that I have never really needed you”, e para A Bruxa Teatro que apresenta a peça “A Curiosidade dos Anjos”.

“Primeiro ensaio”, tragicomédia sobre a transição da adolescência para a vida adulta, pelo Grupo Cru, às 19h00, no Auditório da ESSG, e “Sacro”, sobre a religiosidade em Évora pela brasileira Amanda Gonsales, às 20h30 e às 22h10, na Praça de Bocage, compõem a programação de 26 de agosto.

No dia seguinte, a ESSG acolhe, às 19h00 e às 21h00, respetivamente, “Desimpedido”, com três atores da The Actor’s Sofa a interpretarem textos nunca antes revelados, e “Noites Brancas”, romance sentimental sobre as memórias de um sonhador pelo Teatro Art’Imagem.

A data de 28 de agosto, dia de encerramento do festival, reserva quatro peças, incluindo “Capuchinho”, para bebés, numa produção do Teatro Plage, às 11h00, no Auditório da ESSG. “Avós – Histórias Germinadas no Quintal”, da Monstro Colectivo, às 11h00 e às 17h00, no Parque do Bonfim, “Intranquilidade”, Cia. Mefisteatro, às 18h00, no Ginásio da ESSG, e “Otus”, por Oliveira & Bachtler, às 20h00, no Fórum Municipal Luísa Todi, compõem a restante programação deste ultimo dia.

Debates, curtas-metragens e uma exposição de artes plásticas intitulada “O Início do Fim das Possibilidades”, são outros motivos de interesse desta grande festa que celebra a magia do teatro.