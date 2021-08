Eunice Muñoz foi hospitalizada mas "está bem", garante filho

De resto, também nas redes sociais, a neta de Eunice Muñoz, que contracena com a avó na digressão da peça "A Margem do Tempo", desmentiu estas informações, mas confirmando que a avó foi internada, mas "não sofreu nenhum enfarte nem AVC".

Eunice Muñoz, que conta já 80 anos de carreira, está em digressão nacional com a peça "A Margem do Tempo" e, segundo o filho, "estava há três semanas em Bragança, há duas em Évora e preparava-se para ir para Lagos e para a Figueira da Foz".

Eunice Muñoz nasceu a 30 de julho de 1928, na Amareleja, no Baixo Alentejo. Com 80 anos de carreira, a atriz representou mais de 100 peças.

Em 2015, recebeu o Prémio Carreira da Academia Portuguesa de Cinema e o Teatro Nacional D. Maria II produziu '74 Eunices - Homenagem a Eunice Muñoz'.

A Presidência da República distinguiu-a como Oficial da Ordem Militar de Sant'Iago da Espada (1981), com o grau de Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique (1991) e com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique (2011).

A atriz regressou este ano ao teatro, de onde estava afastada desde 2012.