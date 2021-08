Eunice Muñoz hospitalizada após ter sofrido um AVC

De acordo com aquela estação televisiva, a atriz encontrava-se fora de Lisboa numa tournée da peça "A Margem do Tempo”, de Franz Xaver Kroetz, onde contracena com a neta Lídia Muñoz.

Eunice Muñoz nasceu a 30 de julho de 1928, na Amareleja, no Baixo Alentejo. Com 80 anos de carreira, a atriz representou mais de 100 peças.

Em 2015, recebeu o Prémio Carreira da Academia Portuguesa de Cinema e o Teatro Nacional D. Maria II produziu '74 Eunices - Homenagem a Eunice Muñoz'.

A Presidência da República distinguiu-a como Oficial da Ordem Militar de Sant'Iago da Espada (1981), com o grau de Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique (1991) e com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique (2011).

