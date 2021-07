Morreu Joey Jordison, ex-baterista dos Slipknot

“A morte do Joey deixou-nos de coração vazio e com sentimentos de tristeza indescritível", sublinham os familiares do músico.

O músico, de 46 anos, membro da formação inicial do grupo saído do movimento nu-metal, morreu na segunda-feira, mas a notícia só agora foi divulgada.

Joey Jordison foi um dos membros da formação inicial dos Slipknot, banda da cidade de Des Moines, no Iowa, estado norte-americano que inspirou o título do segundo álbum da banda.

O baterista deixou os Slipknot em 2013 e passou por outros grupos, como Rob Zombie ou os Murderdolls.

Joey Jordison foi considerado o melhor baterista nos últimos 25 anos por leitores da revista Rhythm.

O baterista é o segundo membro fundador dos Slipknot a morrer, depois do baixista Paul Gray, em 2010.

"É quase difícil acreditar como estes anos passaram a voar como uma batida rápida. Esse álbum foi e sempre será uma das melhores memórias da minha vida. Não há nada parecido por aí, e o que ele fez por todos nós e pelo mundo do Metal. Isso fez com que todos os nossos sonhos se tornassem realidade, e a reação geral dos fãs quase desmoronou salas de espetáculo e estádios em todo o mundo. Não esperávamos, mas explodiu totalmente", escreveu Joey Jordison no ano passado, por ocasião do 20.º aniversário do disco homónimo de estreia dos Slipknot.

O baterista dos Dream Theater, Mike Portnoy, foi um dos músicos a lamentar a morte do seu colega de profissão.

"Fiquei em choque total e arrasado por saber da morte de Joey Jordison. Além de ser um grande baterista, era um rapaz com classe", escreveu Mike Portnoy nas redes sociais.

Rob Zombie elogia o "amigo" e antigo colega de banda: "era uma boa pessoa e uma baterista monstruoso. Vamos sentir a tua falta".

Robb Flynn, dos Machine Head; Jamey Jasta, dos Hatebreed; e Serj Tankian, dos System of a Down, entre muitos outros membros da comunidade musical, também deixaram mensagens de despedida ao fundador dos Slipknot.