​Morreu Dusty Hill, dos ZZ Top

Dusty Hill, o lendário baixista da banda norte-americana de blues-rock ZZ Top, morreu esta terça-feira, avançou a banda através das redes sociais. O músico tinha 72 anos.

Billy Gibbons e Frank Beard, os outros dois membros do grupo texano, lamentaram a morte do companheiro de uma vida dedicada à música. “Estamos tristes com a notícia de que nosso compadre, Dusty Hill, faleceu enquanto dormia na sua casa em Houston, Texas”, lamentaram Billy e Frank, em comunicado. As causas da morte de Dusty Hill ainda não são conhecidas. “Nós, juntamente com legiões de fãs do ZZ Top em todo o mundo, sentiremos a falta da sua presença constante, bondade e compromisso duradouro em fornecer aquele fundo monumental aos ‘Top’. Estaremos para sempre ligados a esse ‘Blues Shuffle in C.’ Vamos sentir a tua falta, amigo”, referem os companheiros de banda.

Dusty Hill juntou-se aos ZZ Top ainda antes do lançamento do álbum de estreia, em 1971, e tornou-se num dos pilares do grupo durante as últimas cinco décadas. Conhecido pelas longas barbas, por usar chapéu e óculos escuros, Dusty Hill começou a tocar baixo aos 13 anos, na sua Dallas natal, e foi aprendendo com os erros enquanto dava concertos em bares da região. Sobre a longevidade da carreira dos ZZ Top, Dusty Hill disse em 2010 que o segredo era simples: apenas gostavam de fazer música e de tocar juntos.

"É um cliché e pode soar simplista, mas no fundo tudo se resume a nós os três genuinamente gostarmos de tocar juntos. Ainda gostamos e ainda sentimos gozo por estar em palco", declarou o baixista, que também cantava e compôs muitas canções. Nos últimos anos, Dusty Hill sofreu com alguns problemas de saúde. Sofreu uma lesão no ombro e foi operado à anca. Os ZZ Top tiveram que cancelar concertos e chegaram a tocar com um baixista substituto. Os ZZ Top chegaram ao grande público em Portugal na década de 80, nomeadamente com o álbum "Eliminator", com o teledisco do single "Legs" a fazer furor entre os fãs do grupo norte-americano.