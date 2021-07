“Vozes de Mestres” de volta ao Alentejo para eternizar memórias

São 17, as mulheres, entre os 70 e os 87 anos de idade, que integram o Grupo Coral Feminino de Viana do Alentejo. No mesmo concelho, na freguesia de Alcáçovas, Bia Baguinho, senhora de 84 anos, expressa o seu afeto pela região através da poesia. De Vila Nova da Baronia, chega o projeto musical “De Moda em Moda”, criado em 2015, com enfoque no cante alentejano. E, Ivan Vilela, quem é? Violeiro, compositor, arranjador, pesquisador e professor. O seu trabalho mistura timbres de viola caipira e de orquestra. É investigador no Instituto de Etnomusicologia da Universidade de Aveiro.

O que têm em comum estes artistas? São as primeiras “Vozes de Mestres” do projeto internacional e itinerante, com o mesmo nome, que regressa ao Alentejo, neste caso ao município de Évora, já no dia 30 de julho, no jardim anexo ao Armazém 8, entre as 18h30 e as 22h30.

Inspirado na ideia de que a música não tem fronteiras, o “Vozes de Mestres” pretende “dar relevância para o diálogo entre saberes”, tendo “no palco artistas da cultura popular e músicos contemporâneos, de maneira a proporcionar um intercâmbio de saberes intergeracionais e a agregação de laços culturais entre Portugal e Brasil”, referem os organizadores.

A criadora do evento, Geovana Jardim, conta que “ao viajar pelo Alentejo foi comum ouvir relatos de anciãos preocupados com a perda de memórias afetivas coletivas tão essenciais”.

As consequências desse fenómeno, adivinham-se e, segundo a autora, passam pelo “desaparecimento de modos de vida, das socializações locais e a sua substituição por um padrão cultural considerado hegemónico e excludente para a população idosa".

Para perpetuar estas memórias, Geovana Jardim decidiu trazer o projeto “Vozes de Mestres” para Portugal, país onde está a realizar o doutoramento em História e Filosofia da Ciência, com especialidade em Museologia, tendo como abordagem a preservação do património cultural imaterial de países lusófonos.

“Infelizmente, ainda estamos a viver um momento estranho, decorrente pandemia, mas é preciso não sucumbir”, refere a investigadora, ao mesmo tempo que diz acreditar “na vitalidade e no potencial criativo de cura que a arte tem”, sendo, por isso, “imprescindível dar vozes aos mestres e mestras da tradição”.

Depois de Évora, as “Vozes de Mestres” passam por Montemor-o-Novo e Galveias

Além de Évora, na próxima sexta-feira, esta quarta edição vai marcar presença, também, em Montemor-o-Novo, a 7 de agosto, nas Oficinas do Convento, e no dia 25 de setembro, em Galveias, na Herdade Monte Torre de Sepúlveda.

O alentejano Pedro Mestre, conhecido pela sua dedicação à viola campaniça e à musica tradicional alentejana, o Grupo Coral Fora d’Oras, de Montemor-o-Novo, o artista nómada Luiz Gabriel, com várias participações do Festival de Musicas do Mundo de Sines, e os poemas de Telmo Ferreirinho Seco, preenchem a sessão de dia 7 de agosto, no Convento de S. Francisco, em Montemor-o-Novo.