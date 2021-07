Reações à morte de Otelo. "Papel central" no 25 de Abril deixá-lo-á na História

Numa nota publicada no site da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa lembra que "Otelo Saraiva de Carvalho, que teve um papel central de comando no 25 de Abril".

"Um dos mais ativos capitães de abril, exerceu funções muito relevantes durante a revolução e candidatou-se à Presidência da República em 1976", diz Marcelo Rebelo de Sousa. Acrescenta que Otelo, afastado do poder na sequência do 25 de novembro de 1975, "viria a ser considerado, pela Justiça, envolvido nas FP25, condenado e amnistiado".



"É ainda cedo para a História o apreciar com a devida distância. No entanto, parece inquestionável a importância capital que teve no 25 de abril, o símbolo que constituiu de uma linha político-militar durante a revolução, que fica na memória de muitos portugueses associado a lances controversos no inicio da nossa Democracia, e que suscitou paixões, tal como rejeições", lê-se no site da Presidência.

"Consciente das profundas clivagens que a sua personalidade suscitou e suscita na sociedade portuguesa" o Presidente da República evoca-o como "o Capitão que foi protagonista cimeiro num momento decisivo da História contemporânea portuguesa".

A nota relembra ainda o que disse no último 25 de abril acerca da aceitação que os Portugueses devem procurar construir, todos os dias, relativamente a sua História Pátria.

O histórico dirigente do PS Manuel Alegre, amigo de Otelo Saraiva de Carvalho, diz que falou recentemente com o coronel e que "sabia que estava muito doente".

O escritor e político recorda que o antigo coronel "coordenou o 25 de Abril, que é o dia da liberdade, e, por aquilo que fez nesse dia, ficará na história".

"Basta o que ele fez nesse dia para que ele fiquei sempre como o Otelo, o homem do 25 de Abril. E eu, como português e exilado que era na altura, estou-lhe grato por isso, por esse dia", acrescenta Alegre.



Fernando Rosas, historiador e antigo preso político durante a ditadura de Salazar, diz que "o que fica de Otelo Saraiva de Carvalho não são as FP25, é ele ser o comandante militar do movimento que derrubou a ditadura e abriu portas à democracia portuguesa, e é esse o papel fundamental que terá".

Fernando Rosas, fundadores do MRPP, lembra Otelo como "um comandante operacional do 25 abril de 1974, depois ter sido um personagem com papel destacado como comandante do COPCON e líder de uma das correntes politicas importantes do processo revolucionário ligado ao poder popular". "Demarcava das outras que se movia dentro do processo revolucionário", diz o historiador.



"O caso político do Otelo começa quando ele alegadamente se liga às FP 25, uma organização de carater terrorista e por esse motivo é condenado em tribunal e depois amnistiado. De qualquer maneira o que fica na memória que se terá de Otelo é ele ser chefe militar do movimento do 25 de abril de 1974", acrescenta Fernando Rosas.

Catarina Martins descreve Otelo como "um dos obreiros do 25 Abril". "Conhecido estratega do golpe que nos devolveu a liberdade e isso é o mais importante no seu percurso", diz a coordenadora do Bloco de Esquerda em declarações à SIC durante uma visita à Quinta do Conde.

"Ser lembrado como um libertador do nosso país e merece essa homenagem. Teve um percurso múltiplo e uma vida grande. Devemos-lhe a democracia e a liberdade", lembra Catarina Martins.