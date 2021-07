Festival L’Agosto leva música ao vivo a Guimarães

A cantora Lula Pena é a mais recente confirmação do cartaz do Festival L’Agosto que decorre em Guimarães de 5 a 7 de agosto. “Devido a uma baixa de um nome no cartaz, infelizmente Sereias não vão atuar no Festival”, indica a organização, que substituiu o nome por Lula Pena que abrirá o festival na quinta-feira, dia 5, às 19h30, nos jardins do Museu Alberto Sampaio.

Nesse mesmo dia a noite contará com a atuação dos Gator The Aligator que sobem ao palco às 21h00. Organizado pela Câmara Municipal de Guimarães, pela Elephante Musik e Estúdio Lobo Mau, o Festival L’Agosto é um dos mais recentes festivais de Verão da região do Minho.

Apostado em “apresentar uma programação diferenciada que atinge vários públicos-alvo”, este evento contará no segundo dia com a atuação dos 10.000 Russos às 19h30 e encerrará a noite com Lena D’Água em palco, às 21h00.

Organizado desde 2017, no coração da cidade de Guimarães, o festival garante que está “adaptado às normas de segurança e higiene preconizadas pela Direção-Geral de Saúde”. Os jardins do Museu Alberto Sampaio vão receber no último dia do evento, o músico Luís Severo às 19h30 e para o encerramento Sean Riley and the Slowriders.

L’Agosto apresenta-se como “um festival de música urbana” que soma já três edições. Pelo festival já passaram diversos nomes nacionais e internacionais. Os mais de 7 mil espetadores das três edições ouviram atuações de nomes como Spicy Noodles, El Rupe, Octapush, Fogo Fogo, PAUS, Branko, B Fachada, Sensible Soccers ou The Field, entre outros.

O sucesso do festival já se traduziu na sua nomeação para “Melhor Novo Festival” nos Iberian Festival Awards.