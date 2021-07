​Descubra quando lhe mentem e o que dizem atrás da máscara

Informação é poder, seja quando estamos a negociar um novo salário, numa discussão de futebol entre amigos, a comprar carro ou a assistir a um debate político. O que nos dizem não é suficiente, mas há mais informação disponível, se a soubermos ler.



Nem os constrangimentos impostos pela pandemia, como a máscara, são impedimento, garante Alexandre Monteiro. “Dizem que com a máscara não conseguem ler a pessoa. Aquela zona da cara é 0.01 da informação que nós emitimos de forma inconsciente”, diz à Renascença o especialista em linguagem não verbal.

No segundo livro agora publicado, “Torne-se um Decifrador de Pessoas” (Editorial Planeta), Alexandre Monteiro explica como aplicar as ferramentas da espionagem na criação de “profiles”, para conhecer as pessoas, “as suas necessidades, os seus medos, as suas intenções, através de todas as pistas possíveis deste mundo não verbal: desde o corpo, a forma de vestir, a forma de comportar, o que é que tem em casa, como é que está o carro, que anéis é que usa, o tipo de sapatos, o tipo de penteados”.

Alexandre Monteiro ajuda a decifrar as pistas que nos rodeiam e a “criar o perfil da pessoa”. Partilha ainda “todas estas técnicas que se usa no mundo da espionagem para influenciar pessoas, para sermos ainda mais líderes, para conseguirmos interrogar melhor, seja numa entrevista de trabalho, seja o nosso parceiro ou parceira, seja no nosso grupo de amigos”.

Em entrevista à Renascença, o especialista diz que “este é o código que a espionagem usa, que a maior parte das pessoas nem sabe que existe. Eu traduzi este código para usarmos no nosso dia a dia”.

São “métodos e técnicas ensinados pelas maiores escolas de espionagem mundiais (como CIA, FBI, Mossad, MI6), e pelos melhores especialistas em comportamento humano (como psicólogos, especialistas em inteligência militar, neurobiólogos, metalistas e neurologistas).”

As mãos estão sempre a falar

Podemos recolher informações em tudo, não há uma pista, um gesto, uma característica, “o conjunto é que é poderoso”, segundo Alexandre Monteiro.

“A forma como a pessoa mexe com as mãos, o que faz com os dedos, como é que sorri, que tipo de rugas é que tem, como é que mexe os pés, onde é que se coça, tudo isto vai-nos dar caminhos para o perfil.”

Ainda assim, as mãos são a pista preferida de Alexandre Monteiro, “porque estão constantemente a comunicar: segurança, liderança, insegurança, opinião contrária, tensão emocional, agressão”, explica.

Quem mexe muito as mãos, é mais emocional, quem mexe pouco, é mais analítico. Falar com os dedos afastados revela uma pessoa subjetiva, relativa ou de ideias mais abstratas. Falar com os dedos juntos indica uma pessoa racional e cética.

Quem aponta o dedo tem tendência para ser mais impulsivo e agressivo, normalmente gosta mais de controlo e de domínio. Segundo Alexandre Monteiro, “há muitos políticos que substituem o dedo indicador pelo polegar, para retirar agressividade ao gesto”.

Quem esconde o polegar, com as mãos nos bolsos ou um cruzar de braços, sente-se inseguro ou ameaçado.

Os mais autoritários tendem a falar com as palmas das mãos para baixo, virar as palmas das mãos uma para a outra é sinal de teimosia e de quem não quer ser confrontado.

Os olhos são os mais difíceis de ler

“Normalmente dizemos que são a janela da alma, mas o que podemos ler nos olhos são as pupilas: quando dilatam é sinal de interesse ou de medo, quando contraem é sinal de desinteresse”, diz Alexandre Monteiro.

Além de não revelarem muita informação, “como somos uma cultura com os olhos muito escuros, é muito mais difícil lermos as pupilas”, acrescenta o especialista.

Em alternativa, “as sobrancelhas falam muito mais do que os olhos. A testa fala muito mais do que os olhos”, garante o autor, que deixa exemplos: “aquelas pessoas que fazem muitas vezes as sobrancelhas em V, normalmente recorrem mais à expressão de raiva, são mais competitivas, mais de desafio. Se as sobrancelhas estão mais abertas, criando um espaço no meio, são pessoas mais amigáveis”.