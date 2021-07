Artistas de sete países nomeados para os Prémios Internacionais da Música Portuguesa 2021

Os Prémios Internacionais de Música Portuguesa, com 14 categorias a que concorrem nomeados de sete países, serão entregues num espetáculo virtual, no dia 25 de setembro, com apresentação de Catarina Furtado, anunciou esta sexta-feira a organização.

Os IPMA, na sigla em inglês, criados na cidade de New Bedford, Estados Unidos, realizam a cerimónia de entrega de prémios de forma virtual pelo segundo ano consecutivo, devido à pandemia da Covid-19.

A atriz e apresentadora de televisão Catarina Furtado vai ser a anfitriã da edição de 2021, depois de Sónia Araújo ter apresentado a primeira cerimónia em confinamento, em agosto do ano passado.

"A edição 2021 dos Prémios Internacionais de Música Portuguesa terá participação de grandes nomes incluindo Carminho, Piruka, Rita Guerra, Olavo Bilac, Cremilda Medina, Anjos, Luis Sequeira, que foi nomeado para o Óscar de melhor guarda-roupa na edição de 2018, e muito mais", anunciou a organização.

A transmissão em direto do espetáculo poderá ser acompanhada no Facebook e canal de Youtube dos International Portuguese Music Awards, no dia 25 de setembro, com transmissões posteriores garantidas por diversos canais internacionais de televisão.

Uma nova categoria é criada nesta edição dos IPMA, a de Melhor Atuação na Quarentena, para a qual estão nomeados os artistas Cordeone, dos Estados Unidos, DWISH e Syro, de Portugal, e Cremilda Medina, de Cabo Verde.

Portugal é o país predominante, quanto a residência dos nomeados, como DWISH, In.dia, Maria Monda, Mário Marta, Martim Vicente, Plasticine, Sara Vidal, The Code e Zé Tó Lemos, em diversas categorias.

Francisco Moreira, Rodrigo Costa Félix e Lisboa String Trio estão nomeados na categoria de Fado.

Em Fado, concorre também Marta Raposo, do Canadá, país onde residem igualmente os candidatos Tony Gouveia (categoria Tradicional), Nelson Sobral (Rock), Bryan Fontez (Pop), i Tempo (Pop).

A categoria de Canção do Ano é dominada por artistas residentes no Canadá - como Bryan Fontez e Nikita Afonso - e Estados Unidos: Jump The Fall, Rebecca Correia e TY Falcoa.

Mourah, da Suíça, concorre a Melhor Videoclipe; Sarah Namakula, do Uganda, e Zé Perdigão, de Cabo Verde, são artistas nomeados na categoria "World Music".

Da França, são provenientes os artistas Don Falcon, Marc Tomé, Moses Cristopher e MK Nocivo.

Ao prémio Artista Revelação são nomeados os cantores The RedBeds e Isabel Mesquita, ambos de Portugal, que irão atuar no espetáculo de entrega de prémios, sendo avaliados por um júri constituído por profissionais da indústria musical.

No total, serão entregues galardões em 14 categorias.

A única categoria votada pelo público no site do IPMA será o "People"s Choice Award" (Escolha do Público), cuja votação deve começar na próxima semana.